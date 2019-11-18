'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

Daha önce yaptığı açıklamalarda "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diyen Arjantin'in ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi, İsrail lobisine yenik düştü. Yıldız isim Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo gibi dik duramadı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 14:54 Güncelleme: 18.11.2019 14:59
'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu.

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'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

MESSI İSRAİL LOBİSİNE YENİLDİ

Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti.

'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi.

'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

Arjantin ile Uruguay arasında oynanacak hazırlık maçı Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak ve Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak.

'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

SPORSEVERLER ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

İsrail konusunda geri adım atan Messi, sporseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken rakibi Ronaldo ile kıyaslandı.

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