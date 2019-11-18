'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

Daha önce yaptığı açıklamalarda "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diyen Arjantin'in ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi, İsrail lobisine yenik düştü. Yıldız isim Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo gibi dik duramadı...

18 Kasım 2019 Pazartesi 14:54 Güncelleme: 18.11.2019 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





