'Lionel Messi dik duramadı!' Cristiano Ronaldo...

Daha önce yaptığı açıklamalarda "İsrail'de maç oynamak istemiyorum" diyen Arjantin'in ve Barcelona'nın yıldız ismi Messi, İsrail lobisine yenik düştü. Yıldız isim Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo gibi dik duramadı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 14:54
Güncelleme: 18.11.2019 14:59
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İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu.
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MESSI İSRAİL LOBİSİNE YENİLDİ
Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti.
Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi.
Arjantin ile Uruguay arasında oynanacak hazırlık maçı Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak ve Tel Aviv'dekiBloomfieldStadı'nda oynanacak.
SPORSEVERLER ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
İsrail konusunda geri adım atan Messi, sporseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken rakibi Ronaldo ile kıyaslandı.