Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Atalanta, Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken goller Raheem Sterling ve Mario Pasalic'ten geldi. Konuk ekipte Gabriel Jesus bir penaltı atışını değerlendiremedi. İkinci yarının hemen başında Ederson'un yerine oyuna giren Claudio Bravo kırmızı kart görünce maçın son 10 dakikasında City kalesini Kyle Walker korudu.

7 Kasım 2019 Perşembe 01:25 Güncelleme: 07.11.2019 01:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





