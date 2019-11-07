Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Atalanta, Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken goller Raheem Sterling ve Mario Pasalic'ten geldi. Konuk ekipte Gabriel Jesus bir penaltı atışını değerlendiremedi. İkinci yarının hemen başında Ederson'un yerine oyuna giren Claudio Bravo kırmızı kart görünce maçın son 10 dakikasında City kalesini Kyle Walker korudu.
7 Kasım 2019 Perşembe 01:25 Güncelleme: 07.11.2019 01:25
Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı


Milano'daki San Siro'da oynanan müsabakada Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun yerine Gabriel Jesus'u, Kyle Walker'ın yerine ise Joao Cancelo'yu ilk 11'de oynattı.

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Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

Maçın ilk yarısı City'nin dominasyonuyla geçti. Her zamanki gibi topu kontrol eden ve oyunu rakip ceza sahası çevresine yıkan Premier Lig şampiyonu 7. dakikada Raheem Sterling'le 1-0 öne geçti.

Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

City 43. dakikada penaltı atışı kazandı ve soyunma odasına iki farkla girme şansını eline geçirdi ama Gabriel Jesus penaltı atışını yandan auta atınca ilk yarı 1-0 bitti.

Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

Kaleye Kyle Walker geçti!

İkinci devre başlarken Guardiola, hafif sakatlığı bulunan Ederson'u oyundan çıkardı ve kaleye Claudio Bravo geçti.

Kyle Walker kaleye geçti! Serbest vuruşu kurtardı

İkinci yarıda daha tempolu bir oyun ortaya koyan Atalanta, City'yi zor durumlara sokarken 49. dakikada Pasalic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

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