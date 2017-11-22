Karabağ'dan Ay-Yıldızlı koreografi

KARABAĞ KOREOGRAFİSİNE FENERBAHÇE'DEN DESTEK

Bu durum Karabağ Yöneticilerini de harekete geçirirken Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynayacakları karşılaşmada görkemli bir koreografi çalışması yapmak için harekete geçtiler. Bu vesileyle -Kulüp yetkilileri arasında yer alan Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nin de etkisiyle- Karabağ Futbol Kulübü Genel Menajeri Asif Askerov, önce Fenerbahçe Spor Kulübü ile ardından kulübümüzün yönlendirmesi ile 1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) ile iletişime geçti. Geçmişte gündem yaratan birçok koreografi çalışmasıyla bilinen 1907 ÜNİFEBliler Karabağ Kulübü'ne bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini iletti.