İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları

İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları

Futbol hayatını 2. Lig ekibi Sarıyer'de sürdüren eski milli futbolcu Serkan Balcı futbol kariyerini noktaladı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü takımlarında forma giyen Serkan Balcı, son olarak Sarıyerspor forması giyiyordu. İşte Milli Takım formasını 24 kez terleten Serkan Balcı'nın fotoğrafları...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:15 Güncelleme: 22.05.2019 14:15
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
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