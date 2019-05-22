GALERİ
İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
Futbol hayatını 2. Lig ekibi Sarıyer'de sürdüren eski milli futbolcu Serkan Balcı futbol kariyerini noktaladı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü takımlarında forma giyen Serkan Balcı, son olarak Sarıyerspor forması giyiyordu. İşte Milli Takım formasını 24 kez terleten Serkan Balcı'nın fotoğrafları...
22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:15 Güncelleme: 22.05.2019 14:15
DİĞER GALERİLER