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İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından elemelerin en iyileri de belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısında büyük rol üstlenen deneyimli file bekçisi Mert Günok'da Avrupa'nın zirvesine çıktı.
23 Kasım 2019 Cumartesi 21:33 Güncelleme: 23.11.2019 21:52
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
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İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
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