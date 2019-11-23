İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından elemelerin en iyileri de belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısında büyük rol üstlenen deneyimli file bekçisi Mert Günok'da Avrupa'nın zirvesine çıktı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 21:33 Güncelleme: 23.11.2019 21:52
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) heyecanı 12 Haziran'da başlayacak ve 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

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İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

Elemelerin sona ermesinin ardından EURO 2020 bileti alan ülkeler de belli oldu.

İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

Alınan sonuçlar sonrasında EURO 2020'ye katılacak ülkeler ve torbaları şu şekilde...

İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

1. TORBA: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!
İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

2. TORBA: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

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