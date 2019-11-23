İşte EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından elemelerin en iyileri de belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısında büyük rol üstlenen deneyimli file bekçisi Mert Günok'da Avrupa'nın zirvesine çıktı.