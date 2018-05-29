İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Liverpool'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından ayrılık sinyalleri vermesinin ardında yıldız oyuncunun maaşına istediği zam talebinin reddedilmesinin yattığı iddia ediliyor. İşte Ronaldo'nun üst sıralarda yer aldığı "Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcuları" listesi...
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