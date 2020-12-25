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İşte 2020'nin en iyi 30 futbolcusu! Messi ve Ronaldo...
Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, 2020 yılının en iyi futbolcularını açıkladı. 71 ülkeden 241 jüri üyesinin oylarıyla belirlenen dev listenin ilk 30 sırası dikkat çekerken, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun sıralamadaki yeri şaşırttı. İşte 2020 yılının en iyi 30 futbolcusu...
25 Aralık 2020 Cuma 11:35, Güncelleme 25.12.2020 11:44
İşte 2020'nin en iyi 30 futbolcusu! Messi ve Ronaldo...