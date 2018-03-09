İlkay Gündoğan'ın gönlünü kaptırdığı o güzel!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu.