Görüşmeler başladı! Erling Haaland Serie A yolcusu
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrası dünya devlerini peşine takan Erling Haaland için ilk teklif Juventus'tan geldi. Ajax'tan de Ligt'i kadrosuna katarak yaz transfer döneminde adından söz ettiren İtalyan ekibi, Haaland'ı da renklerine bağlayarak ikinci bombayı patlatmayı planlıyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Kasım 2019 Pazar 19:38
Güncelleme: 17.11.2019 19:38
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Juventus ve Mino Raiola ortak projelerine devam ediyor.
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İtalyan devi ve ünlü menajer, bu sezon adından oldukça söz ettiren Erling Haaland için girişimlerini sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde adını duyurmadan önce de Norveçli futbolcuyla ilginen Serie A ekibi, de Ligt'ten sonra ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Calciomercato'nun haberine göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler başladı.
Avusturya ekibinin kapıyı 80-100 milyon pound arası bir fiyattan açması taraflar arasında büyük bir sıkıntı yaratıyor.