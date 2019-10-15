Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Fransa'dan puanla dönmesini hazmedemeyen Fransızlar, 1-1 biten ve Türkiye'nin liderliğini sürdürdüğü maçın ardından şok sözler kullandı. Hatta Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, mücadelenin ardından daha da ileriye giderek haddini aştı. İşte Fransız spor bakanının o sözleri...

15 Ekim 2019 Salı 11:28 Güncelleme: 15.10.2019 11:51
Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi.

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Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.

Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu biliniyor.

Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

ASKER SELAMI GÜNDEM OLDU

Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınmasının ardından futbolcuların maç bitiminde asker selamı vermesi gündem oldu.

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