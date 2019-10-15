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Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Fransa'dan puanla dönmesini hazmedemeyen Fransızlar, 1-1 biten ve Türkiye'nin liderliğini sürdürdüğü maçın ardından şok sözler kullandı. Hatta Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, mücadelenin ardından daha da ileriye giderek haddini aştı. İşte Fransız spor bakanının o sözleri...
15 Ekim 2019 Salı 11:28
Güncelleme: 15.10.2019 11:51
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A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi.
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Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.
UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.
UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu biliniyor.
ASKER SELAMI GÜNDEM OLDU
Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınmasının ardından futbolcuların maç bitiminde asker selamı vermesi gündem oldu.