Fransız spor bakanından şok hareket! Sonucu hazmedemediler ve... | A Milli Takım son dakika haberleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Fransa'dan puanla dönmesini hazmedemeyen Fransızlar, 1-1 biten ve Türkiye'nin liderliğini sürdürdüğü maçın ardından şok sözler kullandı. Hatta Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, mücadelenin ardından daha da ileriye giderek haddini aştı. İşte Fransız spor bakanının o sözleri...