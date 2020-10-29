Galeri Futbol Fransız basınından Başakşehir-PSG maçı yorumu! "Ezildiler şaşkına döndüler"

Fransız basınından Başakşehir-PSG maçı yorumu! "Ezildiler şaşkına döndüler"

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG'ye 2-0 mağlup olurken, karşılaşma Fransız basınında geniş yer buldu. Alınan galibiyete rağmen PSG'nin futbolunu eleştiren gazeteler, Başakşehir'den ise övgüyle bahsetti. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fransız basınından Başakşehir-PSG maçı yorumu! "Ezildiler şaşkına döndüler"

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