Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan ve adı Galatasaray'la da anılan Franck Ribery için Suudi Arabistan iddiası ortaya atılmıştı. Suudi yetkililerle görüşüp anlaşmaya varamayan Fransız yıldızın tercihinin yeniden Avrupa olacağı öne sürüldü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:22
Güncelleme: 10.08.2019 09:22
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Uzun yıllar Alman devi Bayern Münih formasını giyen Franck Ribery, geçtiğimiz haftalarda kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.
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Bavyera ekibiyle büyük başarılara imzasını atan Fransız futbolcunun yeni adresi merakla beklenirken sürpriz bir iddia gelmişti.
Adı eski takımı Galatasaray'la da anılan Ribery'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağı öne sürülüyordu.
L'Equipe'te yer alan habere göre Al Nasr ile görüşen ve senelik 5 milyon Euro net maaş teklif edilen Fransız futbolcu, tercihini Avrupa'dan yana kullanacak.
Alman basınından Bild ise 36 yaşındaki futbolcunun, Hollanda ekibi PSV Eindhoevn ile görüşme halinde olduğunu yazdı.