Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan ve adı Galatasaray'la da anılan Franck Ribery için Suudi Arabistan iddiası ortaya atılmıştı. Suudi yetkililerle görüşüp anlaşmaya varamayan Fransız yıldızın tercihinin yeniden Avrupa olacağı öne sürüldü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)