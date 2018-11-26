Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

Football Leaks belgeleri günümüzün en çok merak uyandıran konularının başında geliyor. Bunda paylaşılan belgelerin çarpıcılığı bir kenara bu işin arkasında kimin ya da kimlerin olduğunun bilinmemesinin de önemli bir payı var.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 19:36:50 Güncelleme: 19:43:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





