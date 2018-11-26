Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı? - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    Football Leaks belgeleri günümüzün en çok merak uyandıran konularının başında geliyor. Bunda paylaşılan belgelerin çarpıcılığı bir kenara bu işin arkasında kimin ya da kimlerin olduğunun bilinmemesinin de önemli bir payı var.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 19:36:50 Güncelleme: 19:43:53
    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    29 Eylül 2015'te footballleaks2015.wordpress.com isimli bir web sitesi, Hollanda ekiplerinden Twente'nin 2014'te Doyen Sports isimli bir fon şirketiyle yaptığı anlaşmayı paylaştı. Bu fonun kulübe 5 milyon euro yatırım yaptığı ve karşılığında 7 oyuncunun transferinden pay alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.

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    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    FIFA'nın ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun Üçüncü Parti Ortaklık'la (TPO) ilgili maddeleri çiğnenmişti. Federasyon hemen harekete geçerek Twente'yi üç yıl boyunca Avrupa kupalarından men etti.

    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    Ayrıca Neymar'ın Barcelona ile imzaladığı sözleşme, Falcao'nun Monaco'ya transferinde ödenen gerçek bonservis ücreti, aynı şekilde Gareth Bale'in Real Madrid'e ne kadara transfer olduğu gibi belgeler de yine bu adresten paylaşıldı.

    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    O dönem amatör bir wordpress sitesinden paylaşılan belgeler şimdi ise Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna sunuluyor. Peki Football Leaks'in arkasında kim var? O kişinin kimliği tespit edilebildi mi?

    Football Leaks dosyalarını kim sızdırdı?

    Bu işi yapmasındaki motivasyonu ne? Nasıl bir hayatı var? Belgeler nasıl elde ediliyor ve hangi medya kuruluşlarıyla paylaşılıyor? İşte Football Leaks Dosyası'nın birinci bölümü karşınızda...

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