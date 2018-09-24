FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi. Yılın futbolcusu ve 11'inin belirlendiği gecede, ödül kazananlar arasında Erzurumsporlu bir isim de vardı
    24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:44:48 Güncelleme: 23:57:09
    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
    • 1
    • 46
    FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    FIFA yılın en iyilerini belirledi. Yılın futbolcusu, yılın golü ve yılın en iyi 11'inin belirlendiği gecede Erzurumsporlu isim de ödül kazananlar arasındaydı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
    • 2
    • 46
    FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    İşte Yılın En İyileri;

    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
    • 3
    • 46
    FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    Yılın futbolcusu: Luca Modric

    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
    • 4
    • 46
    FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    2018 FIFA Yılın En İyi Teknik Direktörü: Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deshcamps

    FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
    • 5
    • 46
    FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

    2018 FIFA Yılın En İyi Kalecisi: Thibaut Courtois??

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN