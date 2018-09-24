FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu...

FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...

FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi. Yılın futbolcusu ve 11'inin belirlendiği gecede, ödül kazananlar arasında Erzurumsporlu bir isim de vardı

24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:44:48 Güncelleme: 23:57:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





