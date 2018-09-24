FIFA Yılın En İyilerini belirledi! İşte yılın futbolcusu... - Galeri - Fotomaç
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FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi. Yılın futbolcusu ve 11'inin belirlendiği gecede, ödül kazananlar arasında Erzurumsporlu bir isim de vardı
24 Eylül 2018 Pazartesi, 23:44:48
Güncelleme: 23:57:09
FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
FIFA yılın en iyilerini belirledi. Yılın futbolcusu, yılın golü ve yılın en iyi 11'inin belirlendiği gecede Erzurumsporlu isim de ödül kazananlar arasındaydı
GALERİ DEVAM EDİYOR
FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
FIFA Yılın En İyileri'ni belirledi! İşte yılın futbolcusu...
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