FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!
EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de oyuncu reytingleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 Eylül'de raflarda yerini alacak oyunda en iyi kaleciler de belli oldu.
İşte FIFA 20'de en iyi 20 kaleci:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salvatore Sirigu - Torino - 84 GEN
Yann Sommer - Borussia Mönchengladbach - 84 GEN
Bernd Leno - Arsenal - 84 GEN