FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de oyuncu reytingleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 Eylül'de raflarda yerini alacak oyunda en iyi kaleciler de belli oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





