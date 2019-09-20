FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de oyuncu reytingleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 Eylül'de raflarda yerini alacak oyunda en iyi kaleciler de belli oldu.
20 Eylül 2019 Cuma 20:28
FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

İşte FIFA 20'de en iyi 20 kaleci:

GALERİ DEVAM EDİYOR
FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Salvatore Sirigu - Torino - 84 GEN

FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Yann Sommer - Borussia Mönchengladbach - 84 GEN

FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Bernd Leno - Arsenal - 84 GEN

FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Kepa - Chelsea - 84 GEN

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