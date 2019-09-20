UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo

UEFA ülke sıralaması futbol takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kulüplerin aldığı puanlara göre UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 20 Eylül 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı...

20 Eylül 2019 Cuma 08:32 Güncelleme: 20.09.2019 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





