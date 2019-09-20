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UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
UEFA ülke sıralaması futbol takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kulüplerin aldığı puanlara göre UEFA ülke sıralaması araştırılıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 20 Eylül 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı...
20 Eylül 2019 Cuma 08:32
Güncelleme: 20.09.2019 08:48
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2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.
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Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.
Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti.
Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.