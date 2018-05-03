Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi



Toplantıya da katılmadılar

Maça çıkmayan Beşiktaş, eşgüdüm toplantısına temsilci de göndermedi. Dün sabah saat 10.00'da Ülker Stadı'nda maçın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, 4. hakem Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş'tan bu toplantıya katılan olmadı. Temsilciler, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdı.



