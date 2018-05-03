Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi
Toplantıya da katılmadılar
Maça çıkmayan Beşiktaş, eşgüdüm toplantısına temsilci de göndermedi. Dün sabah saat 10.00'da Ülker Stadı'nda maçın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, 4. hakem Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş'tan bu toplantıya katılan olmadı. Temsilciler, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdı.
Bundan sonraki kararı TFF verecek. Ancak karar belli. TFF; Beşiktaş, seyircisiz maça çıkmadığı için siyah-beyazlı tamımı hükmen mağlup ilan edecek. İlk maç 2-2'ydi; TFF'nin maçı 3-0 lehine tescil edeceği Fenerbahçe, kupada finale çıkacak. Final maçı 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Akhisar arasında oynanacak.
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