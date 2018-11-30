Fatih Terim: 7 - Şenol Güneş: 1

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Fatih Terim'in Şenol Güneş'e karşı 7'ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
30 Kasım 2018 Cuma, 09:37:23
Güncelleme: 10:02:41
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.
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Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı.
İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim'in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş'in öğrencileri 8 gol atabildi.
İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.
Fatih Terim ile Şenol Güneş arasında oynanan maçlar şöyle: