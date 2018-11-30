Fatih Terim: 7 - Şenol Güneş: 1

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.



