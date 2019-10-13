Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! 'Daha ne yapması lazım' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! "Daha ne yapması lazım"

Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! "Daha ne yapması lazım"

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Premier Lig ekibi Everton, cuma günü tamamlanan milli maçlarda futbolcularının gösterdiği performanslardan notlar aktarırken, Tosun'dan 'kahraman' olarak bahsetti. İngiliz taraftarlar ise oyuncuya büyük destek verirken, 28 yaşındaki forvetin fazla şans bulamaması sebebiyle takımlarına tepki gösterdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ekim 2019 Pazar 20:33 Güncelleme: 13.10.2019 20:53
Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! Daha ne yapması lazım

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 7. maçlar geçtiğimiz gün tamamlandı.

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Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! Daha ne yapması lazım

H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, sahasında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle mağlup ederken, 28 yaşındaki milli futbolcunun performansı Avrupa'da yankı uyandırmaya devam etti.

Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! Daha ne yapması lazım

Tosun'un formasını terlettiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton golcü oyuncuyu onurlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! Daha ne yapması lazım

Cuma günü tamamlanan milli maçlarda oynayan futbolcularının istatistiklerini ve aldığı sonuçları paylaşan İngiliz Kulübü, milli futbolcuyu 'kahraman' adıyla paylaştı.

Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! Daha ne yapması lazım

Bu paylaşım taraftarlar tarafından beğeni toplarken, kulüp ise tepkilere maruz kaldı.

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