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Everton taraftarlarından Cenk Tosun'a büyük destek! "Daha ne yapması lazım"
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Premier Lig ekibi Everton, cuma günü tamamlanan milli maçlarda futbolcularının gösterdiği performanslardan notlar aktarırken, Tosun'dan 'kahraman' olarak bahsetti. İngiliz taraftarlar ise oyuncuya büyük destek verirken, 28 yaşındaki forvetin fazla şans bulamaması sebebiyle takımlarına tepki gösterdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ekim 2019 Pazar 20:33
Güncelleme: 13.10.2019 20:53
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UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 7. maçlar geçtiğimiz gün tamamlandı.
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H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, sahasında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle mağlup ederken, 28 yaşındaki milli futbolcunun performansı Avrupa'da yankı uyandırmaya devam etti.
Tosun'un formasını terlettiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton golcü oyuncuyu onurlandıracak bir paylaşımda bulundu.
Cuma günü tamamlanan milli maçlarda oynayan futbolcularının istatistiklerini ve aldığı sonuçları paylaşan İngiliz Kulübü, milli futbolcuyu 'kahraman' adıyla paylaştı.
Bu paylaşım taraftarlar tarafından beğeni toplarken, kulüp ise tepkilere maruz kaldı.