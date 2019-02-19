Erwin Koeman bombası! Yeni takımı... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Erwin Koeman bombası! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz aralık ayında görevinden ayrılan Erwin Koeman sürpriz bir karar aldığı öğrenildi.
Hollandalı teknik adamın sözleşme yapmak için son görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
19 Şubat 2019 Salı 17:35
Güncelleme: 19.02.2019 17:35
Fenerbahçe'de bu sezon Phillip Cocu'nun yardımcılığını yapan ardından da birinci teknik adam olarak bir süre çalışan Erwin
Koeman flaş bir karar aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollanda basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam yeni takımıyla anlaşmaya çok yakın.
Buna göre Erwin Koeman'ın Umman Milli takımı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.Hollandalı teknik adamın,
şu anda Arap ülkesinde olduğu ve milli takım yetkilileri ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Aralık ayında Fenerbahçe'den ayrılan Erwin Koeman, bu ay içerisinde Umman'a veda eden Pim Verbeek'in yerine göreve başlayacak.