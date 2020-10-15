Galeri Futbol Emre Mor eski günlerine dönüyor! İşte değişim sırrı

Emre Mor eski günlerine dönüyor! İşte değişim sırrı

Milli takımda gösterdiği başarılı performans ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor daha sonra Celta Vigo'ya satılmış, geçtiğimiz sezonun başında ise kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Performansındaki düşüşü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç futbolcu eski günlerine geri dönmeye başladı. İspanyol ekibi Celta Vigo'da bu sezon 5 maçta da forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun yaşadığı değişimi takım arkadaşı Denis Suarez anlattı. İşte detaylar...