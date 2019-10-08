Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla bir zamanlar milli takıma kadar yükselen Emre Çolak resmen dibi gördü. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra ilk önce La Liga ekiplerinde Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre, daha sonra Arabistan'ın Al-Wanda takımına geçiş yapmıştı. Her iki takımda da gösterdiği performansla günden güne kötüye giden Emre Çolak şimdilerde kulüpsüz. Galatasaray'la adı geçse de eski kulübü bu haberleri yalanlamıştı. Emre'nin bu günlerde ise istediği tek bir şey var. İşte detaylar...
8 Ekim 2019 Salı 11:54 Güncelleme: 08.10.2019 11:54
Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini La Liga'ya kadar taşıyan Emre Çolak, 1 ayı aşkın bir süredir kulüpsüz...

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Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, futbola kazandırdığı isimlerden olan Emre Çolak'ın kariyeri büyük sallantıda.

Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

2016 yılında Galatasaray ile sözleşmesi bitince ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

İspanya'da zaman zaman parlayan yetenekli orta sahanın bir anda yıldızı döndü. Teknik direktör Cristobal Parralo, Emre Çolak'ı tutmadı, hatta onu idmandan bile kovdu!

Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

İDMANDAN KOVULDU

İlk senesinde Deportivo La Coruna formasıyla iyi bir dönem geçiren ancak ikinci senesinde beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.

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