Emre Çolak zirveden dibe çakıldı! Tek isteği...

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla bir zamanlar milli takıma kadar yükselen Emre Çolak resmen dibi gördü. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra ilk önce La Liga ekiplerinde Deportivo La Coruna'ya transfer olan Emre, daha sonra Arabistan'ın Al-Wanda takımına geçiş yapmıştı. Her iki takımda da gösterdiği performansla günden güne kötüye giden Emre Çolak şimdilerde kulüpsüz. Galatasaray'la adı geçse de eski kulübü bu haberleri yalanlamıştı. Emre'nin bu günlerde ise istediği tek bir şey var. İşte detaylar...

8 Ekim 2019 Salı 11:54 Güncelleme: 08.10.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





