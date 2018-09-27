Dünyanın en pahalı futbol kadroları! - Galeri - Fotomaç
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Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
Mevcut kadrosunu oluşturabilmek için en fazla parayı harcayan kulüpleri sizin için derledik.
27 Eylül 2018 Perşembe, 15:16:55
Güncelleme: 15:23:28
Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
30. FULHAM | 167 milyon euro
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
30. WOLFSBURG | 167 milyon euro
Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
29. WATFORD | 168 milyon euro
Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
28. SCHALKE 04 | 179 milyon euro
Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
27. MARSİLYA | 182 milyon euro