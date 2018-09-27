Dünyanın en pahalı futbol kadroları! - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!

    Mevcut kadrosunu oluşturabilmek için en fazla parayı harcayan kulüpleri sizin için derledik.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 15:16:55 Güncelleme: 15:23:28
    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
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    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!


    30. FULHAM | 167 milyon euro

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
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    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!


    30. WOLFSBURG | 167 milyon euro

    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
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    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!


    29. WATFORD | 168 milyon euro

    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
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    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!


    28. SCHALKE 04 | 179 milyon euro

    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!
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    Dünyanın en pahalı futbol kadroları!


    27. MARSİLYA | 182 milyon euro

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