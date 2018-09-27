Dünyanın en pahalı futbol kadroları!

Mevcut kadrosunu oluşturabilmek için en fazla parayı harcayan kulüpleri sizin için derledik.

27 Eylül 2018 Perşembe, 15:16:55 Güncelleme: 15:23:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





