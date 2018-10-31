Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    Four Four Two, dünyadaki en iyi 50 teknik adamını açıkladı.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 13:13:56 Güncelleme: 13:18:46
    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    Listede Türk hocalardan sadece Abdullah Avcı 37. sırada yer alırken, Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu ise 19. sırada kendisine yer buldu.

    İşte o sıralama:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    1. PEP GUARDİOLA (MANCHESTER CİTY)

    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    2. ZİNEDİNE ZİDANE

    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    3. DİEGO SİMEONE (ATLETİCO MADRİD)

    Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!

    4. MAX ALLEGRİ (JUVENTUS)

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