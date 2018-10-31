Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı! - Galeri - Fotomaç
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Dünyanın en iyi 50 teknik direktörü açıklandı!
Four Four Two, dünyadaki en iyi 50 teknik adamını açıkladı.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 13:13:56
Güncelleme: 13:18:46
Listede Türk hocalardan sadece Abdullah Avcı 37. sırada yer alırken, Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu ise 19. sırada kendisine yer buldu.
İşte o sıralama:
GALERİ DEVAM EDİYOR
1. PEP GUARDİOLA (MANCHESTER CİTY)
3. DİEGO SİMEONE (ATLETİCO MADRİD)
4. MAX ALLEGRİ (JUVENTUS)