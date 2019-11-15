Dünya devi Çağlar Söyüncü'ye gözünü dikti! Devre arasında...
Sezon başında Harry Maguire'in Manchester United'a transfer olmasının ardından daha çok forma şansı bulan ve hem milli takım hem İngiliz ekibiyle gösterdiği performansla taraftarların göz bebeği haline gelen Çağlar Söyüncü için dev bir talip ortaya çıktı. Dünya devi, 23 yaşındaki stopere gözünü dikti.
15 Kasım 2019 Cuma 19:12
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Yaz transfer döneminde Leicester City, 80 milyon karşılığında Harry Maguire'i Manchester United'a göndermişti.
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Bunun üzerine geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada yedek kalan Çağlar Söyüncü, ilk 11'de kendini boy gösterme fırsatı buldu.
Formayı kaptıktan sonra hem İngiliz ekibinde hem Milli Takım'da gösterdiği performansla Söyüncü, taraftarların göz bebeği haline geldi.
A Milli Takım'da Merih Demiral ile iyi bir uyum yakalayan 23 yaşındaki stoper, EURO2020'ye katılabilme yolunda önemli bir payda sahibi oldu.
Tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu için ManchesterCity devreye girdi.