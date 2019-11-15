Dünya devi Çağlar Söyüncü'ye gözünü dikti! Devre arasında...

Sezon başında Harry Maguire'in Manchester United'a transfer olmasının ardından daha çok forma şansı bulan ve hem milli takım hem İngiliz ekibiyle gösterdiği performansla taraftarların göz bebeği haline gelen Çağlar Söyüncü için dev bir talip ortaya çıktı. Dünya devi, 23 yaşındaki stopere gözünü dikti.

15 Kasım 2019 Cuma 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





