Galeri Futbol Djibril Cisse Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık sonrası çıldırdı!

Djibril Cisse Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık sonrası çıldırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı. Başakşehir, yardımcı antrenör Webo'ya 4. hakemin sarf ettiği ırkçı ifadeler nedeniyle maçtan çekildi. PSG de temsilcimize destek verince mücadele ertelendi. Karşılaşmada yaşananlar, birçok ünlü futbolcu, teknik adam ve kulüp tarafından protesto edilirken, yorumculuk yapan eski yıldız Djibril Cisse de en sert tepki veren isimlerdendi. İşte ayrıntılar... Son dakika PSG-Başakşehir maçı haberleri