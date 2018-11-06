Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Derbinin 'VAR' konuşmaları yayınlandı!

    Ülkemizde olduğu gibi dünyada da Video Hakem Sistemi 'VAR' tartışılmaya devam ediyor.
    6 Kasım 2018 Salı, 11:26:59 Güncelleme: 11:32:51
    Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı!

    Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada VAR odasındaki konuşmaları açıklandı.

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    Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı!

    Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.

    Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı!

    Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.

    Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı!

    İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma...

    Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı!

    Yan hakem (0:22): Sarı kart.

    VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş

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