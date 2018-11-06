Derbinin VAR konuşmaları yayınlandı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Derbinin 'VAR' konuşmaları yayınlandı!
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da Video Hakem Sistemi 'VAR' tartışılmaya devam ediyor.
6 Kasım 2018 Salı, 11:26:59
Güncelleme: 11:32:51
Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada VAR odasındaki konuşmaları açıklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.
Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.
İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma...
Yan hakem (0:22): Sarı kart.
VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş