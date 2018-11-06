Derbinin 'VAR' konuşmaları yayınlandı!

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da Video Hakem Sistemi 'VAR' tartışılmaya devam ediyor.

6 Kasım 2018 Salı, 11:26:59 Güncelleme: 11:32:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





