Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup olduk. Rusya'nın golleri Fenerbahçeli Neustadter ve Denis Cheryshev'den geldi. Bu sonuçla, 3 maç sonunda 3 puanla ikinci sırada kaldık.
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MEVCUT PUAN DURUMU
Rusya - 7 puan
Türkiye - 3 puan
İsveç - 1 puan
Avrupa Uluslar Ligi'nde üç maçı geride bıraktık ve sadece bir maçımız kaldı. İsveç ile karşılaşacağımız son maç öncesi grupta ikincilik şansımız var ancak 17 Kasım'da evinde oynayacağımız İsveç maçını mutlak kazanmamız lazım.
Halihazırda 2 puan gerimizde olan İsveç'in bizi geçme şansı var ve onların da bunu başarabilmesi için deplasmanda Türkiye'ye en azından kaybetmemeleri gerekiyor. Biz ise beraberlik halinde kaderimizi Rusya'ya bırakırken kaybettiğimizde ise C Ligi'ne düşmemiz kesinleşiyor.
İHTİMALLERE GÖRE PUAN DURUMU
TÜRKİYE KAZANIRSA
Rusya - 7 puan
Türkiye - 6 puan
İsveç - 1 puan Türkiye - İsveç maçını kazanırsak ikinciliği garantileriz.