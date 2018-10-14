Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak? - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Deplasmanda Rusya'ya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    14 Ekim 2018 Pazar, 21:15:06 Güncelleme: 21:19:44
    Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup olduk. Rusya'nın golleri Fenerbahçeli Neustadter ve Denis Cheryshev'den geldi. Bu sonuçla, 3 maç sonunda 3 puanla ikinci sırada kaldık.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    MEVCUT PUAN DURUMU
    Rusya - 7 puan
    Türkiye - 3 puan
    İsveç - 1 puan

    Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    Avrupa Uluslar Ligi'nde üç maçı geride bıraktık ve sadece bir maçımız kaldı. İsveç ile karşılaşacağımız son maç öncesi grupta ikincilik şansımız var ancak 17 Kasım'da evinde oynayacağımız İsveç maçını mutlak kazanmamız lazım.

    Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    Halihazırda 2 puan gerimizde olan İsveç'in bizi geçme şansı var ve onların da bunu başarabilmesi için deplasmanda Türkiye'ye en azından kaybetmemeleri gerekiyor. Biz ise beraberlik halinde kaderimizi Rusya'ya bırakırken kaybettiğimizde ise C Ligi'ne düşmemiz kesinleşiyor.

    Deplasmanda Rusyaya kaybettik! Şimdi ne olacak?

    İHTİMALLERE GÖRE PUAN DURUMU
    TÜRKİYE KAZANIRSA
    Rusya - 7 puan
    Türkiye - 6 puan
    İsveç - 1 puan
    Türkiye - İsveç maçını kazanırsak ikinciliği garantileriz.

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