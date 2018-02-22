Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi
Beşiktaş'ın tek galibiyeti Galatasaray karşısında
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.
Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
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