İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de görevden alınması beklenen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine kulübün kadın futbol takımını çalıştıran Emma Hayes'in getirilebileceği iddia edildi.
21 Mayıs 2019 Salı 17:18
Güncelleme: 21.05.2019 17:22
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Chelsea'de ligde alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrılması beklenen Maurizio Sarri'nin yerine adaylar netleşmeye başlanırken İngiliz basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.
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Daily Mail muhabiri Rob Draper'e göre şu an olmasa da yakın bir gelecekte Chelsea'nin başına, kulübün kadın futbol takımını çalıştıran Emma Hayes getirilecek. Draper konuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Chelsea'nin şu an başka profillere baktığını biliyorum ancak Hayes'in teknik direktör olduğu gün de gelecek. Yakın zamanda profesyonel bir kulübün başına kadın antrenör geçecek bu Premier Lig'de olacak. Futbol motivasyonu cinsiyete indirgenemez."
42 yaşındaki Emma Hayes antrenörlük kariyerine 2001 yılında Long Island Lady'de başladı. Amerika Ligi'nin en iyi kadın futbol takımlarından olan Red Stars de Chicago'yu çalıştırdı. Arsenal'de yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Hayes, 2012'den beri Chelsea ile 3 kez İngiltere şampiyonu oldu.
Sosyal medyada yorum yapan birçok İngiliz taraftar ise Hayes'in henüz bu kadar üst düzey bir kulüp çalıştırmak için tecrübeli olmadığı görüşünde.
Öte yandan Sarri'nin yerine düşünülen en ciddi ismin kulübün efsanelerinden olan Franck Lampard olduğu ifade edildi. Lampard ilk teknik direktörlük deneyimine Championship ekibi Derby County'de başlamıştı. Eski İngiliz yıldız takımıyla başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.