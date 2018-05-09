Cenk Tosun'lu Everton'ın taraftarları ilk sırada!
Cnntürk'un haberine göre İngiliz basını Premier Lig'in en içici taraftar topluluğunu bulmak için bir anket düzenledi. Ankat sonunda ortaya ilginç rakamlar çıktı. Anket sonuçlarına göre işte Premier Lig taraftarlarının haftalık tükettiği alkol sayısı: (Sayılar, bir taraftarın haftalık tüketimini gösteriyor)
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