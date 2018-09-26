Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı... - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...

    26 Eylül 2018 Çarşamba, 22:28:03 Güncelleme: 02:28:32
    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...

    Cengiz Ünderli Roma, Serie A'nın 6. haftasında evinde Frosinone'yi ağırladı ve mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...

    Temsilcimiz Cengiz Ünder, mücadelenin ikinci dakikasında attığı müthiş golle maça damgasını vurdu ve takımını öne geçirdi.

    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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    • 9
    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...

    Orta sahada topla buluşan Cengiz, önce rakibine bacak arasından şık bir çalım attı sonra da kendisine şut için pozisyon yarattı.

    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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    • 9
    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...

    Uzaklardan sert bir şut çıkaran Cengiz, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cengiz ikinci golün de asistini yaparak takımı adına maçı koparan isim oldu! İşte Cengiz'in attığı golden sonra sosyal medyada verilen tepkiler...

    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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    • 9
    Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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