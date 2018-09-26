26 Eylül 2018 Çarşamba, 22:28:03
Güncelleme: 02:28:32
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Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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Cengiz Ünderli Roma, Serie A'nın 6. haftasında evinde Frosinone'yi ağırladı ve mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.
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Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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Temsilcimiz Cengiz Ünder, mücadelenin ikinci dakikasında attığı müthiş golle maça damgasını vurdu ve takımını öne geçirdi.
Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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Orta sahada topla buluşan Cengiz, önce rakibine bacak arasından şık bir çalım attı sonra da kendisine şut için pozisyon yarattı.
Cengiz Ünder harika attı! Sosyal medya yıkıldı...
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Uzaklardan sert bir şut çıkaran Cengiz, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cengiz ikinci golün de asistini yaparak takımı adına maçı koparan isim oldu! İşte Cengiz'in attığı golden sonra sosyal medyada verilen tepkiler...