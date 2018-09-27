Ceferinin çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti

Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
27 Eylül 2018 Perşembe, 22:27:38
Güncelleme: 22:28:21
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Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den alan ve her ortamda da, "Türk Futbol Federasyonu'nun verdiği desteği unutmam mümkün değil" diyen Ceferin dünkü oylama sabahı daha önce Türkiye'ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör oldu.
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Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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Milliyet'te yer alan habere göre; oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantileyen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi.
Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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Çok da başarılı bir de sunum yaptı. Ne var ki, oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı.
Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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Büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendiler.
Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdiler...
Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti
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TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Ceferin ismine karşı çıkmayacağı ama hiçbir şekilde de desteklemeyeceği bildirildi.
Ceferin'in çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti