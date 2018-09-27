Ceferinin çirkin oyunu... Karar bir gecede değişti

Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den alan ve her ortamda da, "Türk Futbol Federasyonu'nun verdiği desteği unutmam mümkün değil" diyen Ceferin dünkü oylama sabahı daha önce Türkiye'ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör oldu.