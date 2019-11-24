Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

İngiltere'de forma giyen bir diğer milli yıldız Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, sahasında Norwich City'ye 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu, hücumda etkili olsa da ağları sarsmayı başaramadı.