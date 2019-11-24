Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, her hafta manşetlere çıkmayı başarıyor. Milli yıldız, Brighton ile oynadıkları karşılaşma sonrası 'maçın adamı' seçildi. İşte Avrupa'nın majör liglerinde forma giyen milli futbolcuların performansları...

24 Kasım 2019 Pazar 10:19 Güncelleme: 24.11.2019 10:19
Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester'ın Brighton'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika süre alan Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yüzde 94 pas isabet oranıyla tamamladı. Mücadelenin ardından milli yıldız, taraftar oylarıyla maçın adamı seçildi.

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Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

İngiltere'de forma giyen bir diğer milli yıldız Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, sahasında Norwich City'ye 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu, hücumda etkili olsa da ağları sarsmayı başaramadı.

Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

Almanya Bundesliga takımlarından Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, takımının Bayern Münih'i ağırladığı mücadelede 90 dakika oynadı. Güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen ev sahibi takım sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

Almanya'da haftanın dikkat çeken karşılaşması Werder Bremen ile Schalke arasında oynandı. Nuri Şahin 11'de başladığı mücadelede 55 dakika sahada kalırken, Schalke forması giyen Ozan Kabak 90 dakika oynadı.

Çağlar Söyüncü İngiltere'de yine manşetlerde!

Schalke forması giyen bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada şans bulamadı. Mücadele Schalke'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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