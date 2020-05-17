Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında futbol liglerine verilen uzun aranın ardından Almanya Bundesliga'da ilk düdük çalmıştı. Köln ile Mainz 05 mücadelesiyle startın verildiği Bundesliga'da gün Union Berlin, Bayern Münih mücadelesiyle tamamlanıyor. Öte yandan Köln-Mainz 05 mücadelesinde birçok corona virüsü tedbiri alınmışken, kadroda yedek soyunan oyuncuların da sosyal mesafeyi koruma adına karşılaşmayı tribünden takip ettikleri görüldü. İşte o anlar ve Köln-Mainz 05 mücadelesinden kareler...