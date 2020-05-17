Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...

Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...

Corona virüsü tedbirleri kapsamında futbol liglerine verilen uzun aranın ardından Almanya Bundesliga'da ilk düdük çalmıştı. Köln ile Mainz 05 mücadelesiyle startın verildiği Bundesliga'da gün Union Berlin, Bayern Münih mücadelesiyle tamamlanıyor. Öte yandan Köln-Mainz 05 mücadelesinde birçok corona virüsü tedbiri alınmışken, kadroda yedek soyunan oyuncuların da sosyal mesafeyi koruma adına karşılaşmayı tribünden takip ettikleri görüldü. İşte o anlar ve Köln-Mainz 05 mücadelesinden kareler...

17 Mayıs 2020 Pazar 17:34
Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...

İŞTE KARŞILAŞMADAN DİKKAT ÇEKEN KARELER...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...
Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...
Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...
Bundesliga'da görülmemiş olay! Corona virüsü...
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