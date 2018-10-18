Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    İşte bu yıl performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve piyasa değerleri en fazla düşen 8 Türk oyuncu...

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    18 Ekim 2018 Perşembe, 00:40:34 Güncelleme: 00:50:14
    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    ARDA TURAN

    1 Ocak piyasa değeri: 12 milyon euro
    Güncel piyasa değeri: 4 milyon euro

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    GÖKHAN TÖRE

    1 Ocak piyasa değeri: 8 milyon euro
    Güncel piyasa değeri: 3 milyon euro

    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    VOLKAN BABACAN

    1 Ocak piyasa değeri: 6 milyon euro
    Güncel piyasa değeri: 1.75 milyon euro

    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    OĞUZHAN ÖZYAKUP

    1 Ocak piyasa değeri: 12 milyon euro
    Güncel piyasa değeri: 8 milyon euro

    Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu

    MEHMET TOPAL

    1 Ocak piyasa değeri: 6 milyon euro
    Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon euro

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