Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Bu yıl değeri en çok düşen 8 Türk futbolcu
İşte bu yıl performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve piyasa değerleri en fazla düşen 8 Türk oyuncu...
??
18 Ekim 2018 Perşembe, 00:40:34
Güncelleme: 00:50:14
ARDA TURAN
1 Ocak piyasa değeri: 12 milyon euro
Güncel piyasa değeri: 4 milyon euro
GALERİ DEVAM EDİYOR
GÖKHAN TÖRE
1 Ocak piyasa değeri: 8 milyon euro
Güncel piyasa değeri: 3 milyon euro
VOLKAN BABACAN
1 Ocak piyasa değeri: 6 milyon euro
Güncel piyasa değeri: 1.75 milyon euro
OĞUZHAN ÖZYAKUP
1 Ocak piyasa değeri: 12 milyon euro
Güncel piyasa değeri: 8 milyon euro
MEHMET TOPAL
1 Ocak piyasa değeri: 6 milyon euro
Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon euro