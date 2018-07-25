Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldonun kazancı...

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...
Spor ve şöhret dünyasından ünlü isimler, instagramdan yaptıkları paylaşımlarla adeta para basıyorlar. Post başına en çok para kazanan ünlü Kylie Jenner olurken onu takip eden isimse Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 09:21:36
Güncelleme: 09:25:17
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Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...
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Instagram'dan yaptıkları reklam paylaşımları ile adeta para basan ünlülerin listesi yayınlandı. HopperHQ'nun yayınladığı listede şu isimler yer aldı:
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...
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Cristiano Ronaldo - 750 bin dolar
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...
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20
Neymar - 600 bin dolar
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...
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Lionel Messi - 500 bin dolar
Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...