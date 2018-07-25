Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldonun kazancı...

Bir paylaşımdan servet kazanıyorlar! Ronaldo'nun kazancı...

Spor ve şöhret dünyasından ünlü isimler, instagramdan yaptıkları paylaşımlarla adeta para basıyorlar. Post başına en çok para kazanan ünlü Kylie Jenner olurken onu takip eden isimse Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba, 09:21:36 Güncelleme: 09:25:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





