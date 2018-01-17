Beşiktaş resmen uçuşa geçti! 145 milyon Euro...
145 MİLYON GELİR
2016-2017 sezonunda kasasına 145 milyon Euro (677 milyon TL) koyan Kartal, bu gelirin yüzde 48'ini yayın hakkından, yüzde 39'unu ticari gelirlerden, yüzde 13'ünü ise kombine ve bilet satışlarından elde etti. UEFA gelirleri, toplam gelirinin yüzde 28'i olan Beşiktaş'ın 1.3 milyon Euro kar ettiği tabloda en önemli veri; geliler ve oyuncu ücretleri arasındaki yüzde. Gelirlerinin yüzde 48'i olan 70.3 milyon euro'yu futbolcularına maaş olarak ödeyen Beşiktaş'ın takım değeri ise 120 milyon Euro.
KAR REKORU BENFİCA'NIN
Avrupa'da geçen yıl en fazla kar eden kulüp 44.5 milyon Euro ile Benfica oldu. 128 milyon Euro geliri olan Portekiz kulübü, evinde yüzde 81 doluluk oranı yakalarken, sezonun flaş ekibi Monaco da gelirlerini yüzde 86 artırdı ve kasasına 144 milyon Euro koydu. Monaco'nun sahadaki başarılarına karşın tribünlerinde doluluk oranı sadece yüzde 58'de kaldı.
EN YÜKSEK GELİR REAL MADRİD'İN
Geçen sezonu şampiyon bitiren kulüpler arasında Real Madrid, 671 milyon Euro ile ilk sırayı aldı. İspanyol devi, oyuncularına 406 milyon Euro yıllık ücret öderken yıl sonunda 21 milyon Euro kar açıkladı. Santiago Bernabeu'da 68 bin taraftar ortalamasına oynayan Real Madrid, yüzde 85 doluluk orana ulaştı.
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