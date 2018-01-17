Beşiktaş resmen uçuşa geçti! 145 milyon Euro...

145 MİLYON GELİR

2016-2017 sezonunda kasasına 145 milyon Euro (677 milyon TL) koyan Kartal, bu gelirin yüzde 48'ini yayın hakkından, yüzde 39'unu ticari gelirlerden, yüzde 13'ünü ise kombine ve bilet satışlarından elde etti. UEFA gelirleri, toplam gelirinin yüzde 28'i olan Beşiktaş'ın 1.3 milyon Euro kar ettiği tabloda en önemli veri; geliler ve oyuncu ücretleri arasındaki yüzde. Gelirlerinin yüzde 48'i olan 70.3 milyon euro'yu futbolcularına maaş olarak ödeyen Beşiktaş'ın takım değeri ise 120 milyon Euro.