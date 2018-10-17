Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahada!

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirileceği festivalde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenlenecek.

İşte 'Şöhretler Karması'nda yer alacak isimler: