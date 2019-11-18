Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, milli maç arasında kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden Kapadokya'yı ziyaret etti.
18 Kasım 2019 Pazartesi 18:56
Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Aymeric Laporte, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Kapadokya'da geçirdi.

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Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

Ünlü çift, peribacaları önünde ve balon turunda çektirdikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

Genç savunmacının kız arkadaşı Botello, paylaşımının altına "Sadece üç saat uyuduk. Sıcaklık 2 dereceydi, soğuktu ve ceketimiz yoktu."

Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

"Ama inanın bana, buna değdi. Bunu tekrar ama tekrar yapardım. Benim için yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" ifadelerini kullandı.

Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!

İkilinin paylaşımları kısa sürede büyük beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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