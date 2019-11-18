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Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!
Aymeric Laporte milli arayı Kapadokya'da değerlendirdi!
Manchester City'nin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, milli maç arasında kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden Kapadokya'yı ziyaret etti.
18 Kasım 2019 Pazartesi 18:56
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Aymeric Laporte, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı kız arkadaşı Sara Botello ile birlikte Kapadokya'da geçirdi.
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Ünlü çift, peribacaları önünde ve balon turunda çektirdikleri fotoğrafları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Genç savunmacının kız arkadaşı Botello, paylaşımının altına "Sadece üç saat uyuduk. Sıcaklık 2 dereceydi, soğuktu ve ceketimiz yoktu."
"Ama inanın bana, buna değdi. Bunu tekrar ama tekrar yapardım. Benim için yaşanması gereken muhteşem bir deneyim" ifadelerini kullandı.
İkilinin paylaşımları kısa sürede büyük beğeni ve çok sayıda yorum aldı.