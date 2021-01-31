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Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...
Son dakika transfer haberi... Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci'ye dair son kararını verdi. Peki Aykut Kocaman, İrfan Can'ın ayrılığına onay verdi mi? İşte o flaş sözler...
31 Ocak 2021 Pazar 09:05, Güncelleme 31.01.2021 09:29
Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...