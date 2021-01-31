Galeri Futbol Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Son dakika transfer haberi... Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya rekabet içine girdiği İrfan Can Kahveci'ye dair son kararını verdi. Peki Aykut Kocaman, İrfan Can'ın ayrılığına onay verdi mi? İşte o flaş sözler...

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir kulübü, evinde Hatayspor'u ağırlamış ve mücadeleden 5-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrılmıştı. Turuncu lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman da saha kenarındaydı.

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Kocaman'ın maç içerisinde atılan goller sonrası hayli düşünceli olduğu gözlemlenirken, bir yandan da yeni takımına dair notlar aldığı ifade edildi.

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Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Bununla beraber Aykut Kocaman için açıklama yapan Başakşehir, tecrübeli teknik direktörün kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağını da duyurmuş oldu.

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Öte yandan Başakşehir maçını izleyenlerden 2'si de, transferin gözde isimleri İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'ydı...

Aykut Kocaman transfer kararını bildirdi! İrfan Can Kahveci...

Geleceği şu an için belirsizliğini koruyan iki isim, ara transfer döneminde Başakşehir'den ayrılabilir de, ayrılmayabilir de...

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