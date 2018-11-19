Avrupanın en golcü takımları

Avrupa'nın en golcü takımları
Yeşil sahalarda bu sezon rakip ağlara en fazla gol atan takımlar arasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Manchester City başı çekiyor. Avrupa'nın en önemli 5 ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek hücum güçleriyle defans oyuncularının korkulu rüyası haline gelen takımlar yer alıyor.
PSG'DEN 13 MAÇTA 45 GOL!
Sezona 13'te 13 yaparak başlayıp, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde sezona en iyi başlayan kulüp unvanını ele geçiren Fransa temsilcisi PSG, maç başı 3,46 gol ortalamasıyla rakip fileleri 45 kez havalandırarak, bu alanda da zirvenin sahibi oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MANCHESTER CITY FARKI
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ağları sarsan takımlar sırlamasında Manchester City ilk sırada.
F Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 9 puanla lider konumda yer alan İngiltere temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırdı.
Bu kulvarda 11 golle PSG ve Barcelona,10 golle de Roma ile Real Madrid, rakip ağları en çok sarsan diğer takımlar konumunda. Söz konusu takımlardan Barcelona ile Roma gruplarında liderlik koltuğunda otururken, PSG üçüncü, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor.