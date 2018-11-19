Avrupanın en golcü takımları - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Avrupa'nın en golcü takımları

    Yeşil sahalarda bu sezon rakip ağlara en fazla gol atan takımlar arasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Manchester City başı çekiyor. Avrupa'nın en önemli 5 ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yüksek hücum güçleriyle defans oyuncularının korkulu rüyası haline gelen takımlar yer alıyor.

    19 Kasım 2018 Pazartesi, 11:56:07 Güncelleme: 11:56:17
    Avrupanın en golcü takımları

    PSG'DEN 13 MAÇTA 45 GOL!

    Sezona 13'te 13 yaparak başlayıp, Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde sezona en iyi başlayan kulüp unvanını ele geçiren Fransa temsilcisi PSG, maç başı 3,46 gol ortalamasıyla rakip fileleri 45 kez havalandırarak, bu alanda da zirvenin sahibi oldu.

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    Avrupanın en golcü takımları

    PSG'nin ardından ligde en çok gol atan takımlar arasında İngiltere'den Manchester City (36), La Liga'dan Barcelona (34), Almanya'dan Borussia Dortmund (33) yer aldı.

    Avrupanın en golcü takımları

    ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MANCHESTER CITY FARKI

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ağları sarsan takımlar sırlamasında Manchester City ilk sırada.

    F Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 9 puanla lider konumda yer alan İngiltere temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırdı.

    Bu kulvarda 11 golle PSG ve Barcelona,10 golle de Roma ile Real Madrid, rakip ağları en çok sarsan diğer takımlar konumunda. Söz konusu takımlardan Barcelona ile Roma gruplarında liderlik koltuğunda otururken, PSG üçüncü, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor.

    Avrupanın en golcü takımları

    Bu sezonun en golcü 4 takımı da liglerinde ilk sırada bulunurken, benzer şekilde İtalya'da ise zirve mücadelesi veren lider Juventus ile ikinci sıradaki Napoli, 26'şar golle Serie A'nın en skorer iki takımı olarak öne çıkıyor.

    Avrupanın en golcü takımları

    Spor Toto Süper Lig'de ise en fazla golü atan takım, lider konumda bulunmuyor. Kasımpaşa, 12 hafta sonunda 26 golle en çok gol atan takım olmasına karşın, 3. sırada kaldı.

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