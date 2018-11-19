Avrupanın en golcü takımları

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MANCHESTER CITY FARKI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok ağları sarsan takımlar sırlamasında Manchester City ilk sırada.

F Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 9 puanla lider konumda yer alan İngiltere temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandırdı.

Bu kulvarda 11 golle PSG ve Barcelona,10 golle de Roma ile Real Madrid, rakip ağları en çok sarsan diğer takımlar konumunda. Söz konusu takımlardan Barcelona ile Roma gruplarında liderlik koltuğunda otururken, PSG üçüncü, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor.