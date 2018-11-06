Arsene Wenger imzalıyor! - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Arsene Wenger imzalıyor!

    Kulislere bomba gibi düştü, efsane geri dönüyor...
    6 Kasım 2018 Salı, 18:58:01 Güncelleme: 18:59:32
    Arsene Wenger imzalıyor!

    Arsenal'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan ancak Sky Sports'a verdiği röportajda geri dönmek istediğini açıklayan Arsene Wenger için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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    Arsene Wenger imzalıyor!

    Gattuso yönetiminde istikrarsız performans sürdüren Milan, 69 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaşmaya çok yakın.

    Arsene Wenger imzalıyor!

    France Football'da yer alan habere göre Arsene Wenger ve Milan yakın bir tarihte resmi imzaları atacak.

    Arsene Wenger imzalıyor!

    Adı sık sık Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe gibi takımlarla anılan Fransız teknik adamın Serie A ekibiyle son bir kaç haftadır görüşme halinde olduğu ve görüşmelerin sonlanmasının yakın olduğunun altı çizildi.

    Arsene Wenger imzalıyor!

    Wenger, Sky Sports'a verdiği röportajda, çok iyi dinlendiğini, futbolu çok fazla özlediğini ve söyleyerek geri dönmek istediğini açıklamıştı. (beIN Sports)

    Arsene Wenger imzalıyor!
    Arsene Wenger imzalıyor!
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