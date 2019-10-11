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Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

İngiliz ekibi Arsenal'de teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan ve ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in yerine belirlenen alternatif isimler arasında Türk yıldız da var. İşte İngiliz basınındaki o iddia...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

11 Ekim 2019 Cuma 11:25 Güncelleme: 11.10.2019 11:25
Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.

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Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

Teknik direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği ve birçok maçta takıma almadığı tecrübeli oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılacak olması İngiliz ekibini orta sahada bir arayışa itti. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

Habere göre Arsenal, orta sahasını güçlendirmek için Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü takibe aldı ve genç futbolcu için transfer bütçesi olarak 22.5 milyon Euro para ayırdı.

Arsenal'de Mesut Özil'in yerine Türk yıldız düşünülüyor

İngiliz gazetesi 21 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun, Hollanda'da gelecek vadeden isimler arasında gösterildiğine dikkat çekti.

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