Andrea Pirlo'nun jübilesine yıldız yağmuru!

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yaptı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.