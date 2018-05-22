Andrea Pirlo'nun jübilesine yıldız yağmuru!
Beyaz takımda, Christian Abbiati, Dida, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessandro Costacurta, Giuseppe Favalli, Marek Jankulovski, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Dario Simic, Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti, Roberto Baronio, Mauro Camoranesi, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Pepe, Rui Costa, Marco Verratti, Arturo Vidal, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Antonio Di Natale, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Ronaldo, Francesco Totti, Christian Vieri yer aldı.
Mavi takımda ise Gianluigi Buffon, Marco Storari, Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Cafu, Aimo Diana, Ciro Ferrara, Kakhaber Kaladze, Marco Materazzi, Serginho, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Claudio Marchisio, Simone Perrotta, Clarence Seedorf, Marco Borriello, Antonio Cassano, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Carlos Tevez, Luca Toni, Nicola Ventola forma giydi.
Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yaptı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
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