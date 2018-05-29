Alpay Özalan '24 Haziran' için sahaya indi

"ÇOK FAZLA MUTLULUK VE HEYECANIM VAR"

Halkla samimiyet kurduklarını dile getiren Özalan, "Bize de farklı bakıyorlar; çünkü biz her şeyden önce milli futbolcuyuz. Bu ülkeye milli sahalarda çok fazla başarılar kazandırdık. Ülkemizi mutlu ettik. Bunun da karşılığını şimdi alıyoruz. Çok fazla mutluluk ve heyecan var bende. Halkımızın bizim yanımızda olması, özellikle İzmir'in beni bağrına basması bana ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah biz de AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza layık oluruz" dedi.