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Almanya'da en iyi ve en kötü transferler seçildi! Max Kruse ile Sörloth...
Almanya Bundesliga'da sezonun enleri belli oldu. Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, Trabzonspor'a büyük miktarda para kazandırarak ayrılan Alexnder Sörloth ve Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius da listelerde yer aldı. Peki, yıldız isimler hangi kategorilerde kendine yer buldu? İşte detaylar...
27 Aralık 2020 Pazar 19:03, Güncelleme 27.12.2020 23:21
Almanya'da en iyi ve en kötü transferler seçildi! Max Kruse ile Sörloth...