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Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından yeniden ırkçı saldırılara maruz kaldı. İşte detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 12:33
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Mesut Özil, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye düşmanları hazmedemedi.
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Almanya'nın ardından İngiltere de saldırıya geçti.
İngiliz medyası, final maçını bahane etti. Türk sporcunun aldığı parayı hak etmediğini söyledi. Irkçılık bir kez daha belgelendi.
Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince ırkçıların hedefine girdi
Türkiye düşmanı Almanya, bu durumu hazmedemedi. Türk futbolcu hakkında karalama kampanyası düzenledi.