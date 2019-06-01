Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından yeniden ırkçı saldırılara maruz kaldı. İşte detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 12:33
Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

Mesut Özil, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye düşmanları hazmedemedi.

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Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

Almanya'nın ardından İngiltere de saldırıya geçti.

Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

İngiliz medyası, final maçını bahane etti. Türk sporcunun aldığı parayı hak etmediğini söyledi. Irkçılık bir kez daha belgelendi.

Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince ırkçıların hedefine girdi

Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti

Türkiye düşmanı Almanya, bu durumu hazmedemedi. Türk futbolcu hakkında karalama kampanyası düzenledi.

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