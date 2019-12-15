Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...

Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Hamburg'tan kiraladığı Berkay'ın sevincini çok gördüler! UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in, Almanya lideri Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek rakibini elemesi büyük yankı bulurken, bazı Alman siteleri ne yapacağını şaşırdı! İşte detaylar ve o skandal açıklamalar...