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Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Hamburg'tan kiraladığı Berkay'ın sevincini çok gördüler! UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in, Almanya lideri Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek rakibini elemesi büyük yankı bulurken, bazı Alman siteleri ne yapacağını şaşırdı! İşte detaylar ve o skandal açıklamalar...
15 Aralık 2019 Pazar 12:49
Güncelleme: 15.12.2019 12:50
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında MedipolBaşakşehir, Almanya deplasmanında BorussiaMönchengladbach ile karşılaşmıştı.
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Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde bir ilk başarmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde daha zor bir gruba düşen Başakşehir, son maçta Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek adını lider olarak bir üst tura yazdırmayı başardı.
Başakşehir'in bu tarihi başarısı UEFA ligler sıralamasında Türkiye'yi 1 sıra daha aşağı düşmekten de kurtarmış oldu.
Turuncu mavili oyuncular, maçın ardından bu tarihi anı yaşarken büyük sevinç gösterisinde bulunmuştu.