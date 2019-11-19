Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı

Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon'un, Sparta Rotterdam ile oynanan maçta rakip oyunculara karşı fizik üstünlüğü dikkat çekti. David Easmon rakip oyuncularla olan mücadelesinde öne çıkan fotoğraflar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o kareler...
19 Kasım 2019 Salı 14:26 Güncelleme: 19.11.2019 14:26
Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı

Ajax U15 takımı ile Sparta Rotterdam U15 takımı arasındaki mücadelede, oyuncular arasındaki fiziki farktan dolayı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı

Ajax U15'in 6-2 galibiyetiyle sona eren karşılaşmada, izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı.

Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı

David Easmon ise fiziğiyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Easmon'un bu fotoğrafının ise tam olarak gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı

1.90 boyunda olduğu belirtilen Easmon'u Manchester City, Arsenal ve Barcelona izliyor.

Ajax'ın 15 yaşındaki yıldızı David Easmon sosyal medyayı salladı
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